Trabzon'da tır, otobüs ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tır, yolcu otobüsü ve kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Üniversite Mahallesi mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen GT 600 TR plakalı tır, 61 AH 754 plakalı yolcu otobüsü ile 61 AFH 775 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan bir kişi hafif yaralandı.
Öte yandan kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Rize istikametinde ulaşımda aksamalar yaşandı.