Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Genç, sosyal desteklere yönelik çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ekonomik, sosyal ve insani desteklerini 2026'da da imkanları doğrultusunda artırarak sürdüreceklerini belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyeciliği merkeze alan hizmet anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Özel bireylerin ve dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran, ihtiyaç sahiplerine doğrudan yapılan sosyal desteklerin 2025'de yıl boyunca devam ettiğine işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Hiç kimseyi yalnız ve geride bırakmayan bir anlayışla çalışıyoruz. Bir şehrin, en zayıfını kucakladığı kadar güçlü olduğu görüşünü benimsiyoruz. Ekonomik, sosyal ve insani tüm desteklerimizi 2026 yılında da imkanlarımız doğrultusunda artırarak sürdüreceğiz. Trabzon'umuzda dayanışma kültürünü büyütmeye ve her zaman hemşehrilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Öte yandan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, yıl boyunca "Kart 61" hizmetinden her ay 7 bin 17 ailenin, 15 metreküp su indiriminden 9 bin 662 ailenin, emeklilere yüzde 50 indirimli su hizmetinden ise 24 bin 2 aile faydalandığı belirtildi.

Ayrıca yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 1669 aileye her gün sıcak yemek, 2 bin 79 eve de temizlik hizmeti sunulduğu kaydedildi.