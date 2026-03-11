Trabzon'da ramazan ayında fiyat denetimleri sürüyor

Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazanda fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Ortahisar ilçesindeki bir marketi denetleyen ekipler, temel gıda, meyve, sebze ve temizlik ürünlerini kontrol ederek ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Yomra ilçesinde de fırın ve restoranlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, Ramazan Bayramı'na kısa süre kala denetimlerini artırdı.

Ticaret İl Müdürü Hakan Bayrak, ramazanda tüketicilerin sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmeleri amacıyla kafeler, restoranlar, fırın ve marketlere yönelik denetim yaptıklarını söyledi.

Yapılan denetimlerde fırınlarda gramajlar ile restoranlarda menülere baktıklarını belirten Bayrak, "Son çıkan yönetmeliğe göre artık restoranlar servis ücreti alamayacaklar. Bu konuda menülere bakıyoruz servis ücreti alıyorlar mı diye." ifadelerini kullandı.

Marketlerde haksız fiyat artışları ve fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını dile getiren Bayrak, ramazanda 6 firmaya 20 üründe haksız fiyat tutanağı tuttuklarını, 155 firmaya yapılan denetimlerde ise 65 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bayrak, Ramazan Bayramı öncesinde denetimleri sıklaştıracaklarına değinerek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." dedi.