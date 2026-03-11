Haberler

Trabzon'da ramazan ayında fiyat denetimleri sürüyor

Trabzon'da ramazan ayında fiyat denetimleri sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan döneminde fiyat artışlarının önüne geçmek ve adil rekabeti sağlamak amacıyla market, fırın, restoran ve kafe denetimlerini artırdı. 6 firmaya haksız fiyat tutanağı kesildi.

Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazanda fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Ortahisar ilçesindeki bir marketi denetleyen ekipler, temel gıda, meyve, sebze ve temizlik ürünlerini kontrol ederek ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Yomra ilçesinde de fırın ve restoranlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, Ramazan Bayramı'na kısa süre kala denetimlerini artırdı.

Ticaret İl Müdürü Hakan Bayrak, ramazanda tüketicilerin sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmeleri amacıyla kafeler, restoranlar, fırın ve marketlere yönelik denetim yaptıklarını söyledi.

Yapılan denetimlerde fırınlarda gramajlar ile restoranlarda menülere baktıklarını belirten Bayrak, "Son çıkan yönetmeliğe göre artık restoranlar servis ücreti alamayacaklar. Bu konuda menülere bakıyoruz servis ücreti alıyorlar mı diye." ifadelerini kullandı.

Marketlerde haksız fiyat artışları ve fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını dile getiren Bayrak, ramazanda 6 firmaya 20 üründe haksız fiyat tutanağı tuttuklarını, 155 firmaya yapılan denetimlerde ise 65 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bayrak, Ramazan Bayramı öncesinde denetimleri sıklaştıracaklarına değinerek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde 'el sallama' krizi

Yine gergin başladı! Davanın 3. gününde "el sallama" krizi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın başına gelmeyen kalmadı
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Kuzey Kore'den İran için tarihi bir rest daha: Askeri hamleler kabul edilemez

İran için tarihi bir rest daha
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış