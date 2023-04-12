Trabzon'da mahsur kalan karaca kurtarıldı

Araklı ilçesi Kaşıkçı mevkisinde Karadere Deresi'ne düşen yaralı karaca, Sürmene Arama Kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı ve doğaya bırakıldı.

TRABZON'da düştüğü derede mahsur kalan karaca, Sürmene Arama Kurtarma (SÜR-AK) ekibince kurtarılıp, doğaya bırakıldı. Araklı ilçesi Kaşıkçı mevkisinde, Karadere Deresi'ne düşen karaca yaralanarak, mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan Sürmene Arama Kurtarma (SÜR-AK) ekibi, dereye inerek karacaya ulaştı. Çeverdekilerin de yardımıyla dere yatağından çıkarılan karaca, görevlilere teslim edildi. Tedavisi sonrası karaca, doğaya bırakılırken, kurtarma anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.