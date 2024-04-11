Trabzon'da Kadim Zamanların Ayak İzleri Çalıştayı düzenlenecek
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "Kadim Zamanların Ayak İzleri Çalıştayı" organize edilecek.
Çalıştayda, milattan önce 401-400 yılında Onbinlerin ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'e varış güzergahlarının tespit edilerek modellendirilip coğrafi işaretlerle belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ele alınacak.
Kadim Zamanların Ayak İzleri Çalıştayı, 18 Nisan Perşembe günü 10.00-17.00 saatleri arasında KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.