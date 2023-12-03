Trabzon'da il protokolü engelliler ve aileleriyle buluştu

Trabzon'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla il protokolü engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Trabzon'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla il protokolü engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Ortahisar Belediyesi ev sahipliğinde "En Mutlu Köy"de, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seha Sağlam, engelli derneklerinin temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile engelliler ve ailelerinin katılımıyla program düzenlendi.

Vali Yıldırım, kamu görevlilerinin en hayırlı işlerinden birinin engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı adımlar atmak olduğunu dile getirerek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha önce sakatlar federasyonu ve dernekleri olduğunu, sonradan bunların adının engelli olarak değiştirildiğini belirten Yıldırım, "Şimdi bunların çok özel bireyler olduğunun farkına vardık, hep beraber öğrendik ama bu konuda en büyük kahramanlığı yapan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Allah ondan razı olsun. Önceden aileler çocuklarını, engellilerini, özel bireylerini saklarlarken, şimdi rahatlıkla göğüslerini gere gere dışarıya çıkarabiliyorlar." dedi.

Vali Yıldırım, ailelerin fedakarca çocuklarının bakımlarıyla ilgilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim idareciler olarak, kamu görevlileri olarak en büyük görevlerimizden bir tanesi, en hayırlı görevlerimizden bir tanesi de işte bu ailelere yardımcı olabilmektir, bu evlatlarımıza yardımcı olabilmektir. Onların yapabildiklerini, yapabileceklerini geliştirmek ve bunu da ortaya koyabilmek için buradayız. Birbirimizden farkımız olmamalı ya da farklılıklar diye düşünebileceğimiz şeylerin aslında ayrıştırmaya sebep olan bir şeyler olmadığının farkına varmamız gerekiyor. Bu evlatlarımız bize Rabbimizin emanetidir."

Engelliler için kamu iş birliğiyle yaşam merkezini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Yıldırım, bu konuda çalışmalar yapacaklarını aktardı.

Ortahisar Kaymakamı Demirkale, bir süredir kolundan tedavi gördüğünü ve bu nedenle hareketlerinin kısıtlandığını anlatarak, "Mutfakta bardakların ne kadar yükseğe konulduğunu fark ettim. İşte farkındalık bu." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Genç, partide il başkanı olarak görev yaparken engelli bireyleri evlerinde ziyaret ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Onların kıymetli ailelerinin hala zihniyet, bakış açısı, toplumsal ön yargı gereği onları dışarıya çıkartmaktan bile hicap duydukları anları yaşadık ve onlara Allah'ın takdiriyle veya sonradan engelli konumuna düşen bu kardeşlerimize 'özürlü' şeklinde tabirler kullanıyorduk. Bu Allah'ın yaratma iradesine karşı bir ifadeydi. Bu zihniyet dönüşümünü kıymetli Cumhurbaşkanımız başlattı. Kafamızda bu engelli dönüşümünü yaptık ve şimdi özel bireyler tanımını kullanıyoruz."

En Mutlu Köy Projesi'ni hayata geçirdiklerini dile getiren Genç, yaşam merkezi için de görüşmeler yapacaklarını söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Mohebati da ülkesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Yıldırım ve beraberindekiler, En Mutlu Köy Projesi kapsamında çalışan engelli bireylerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.