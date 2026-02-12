Haberler

Trabzon'da tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 325 kilogram tavuk ürünü ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesindeki bir işletmede yapılan gıda denetiminde, son kullanma tarihi geçmiş 325 kilogram tavuk ürünü ele geçirildi. İşletmeye toplamda 290 bin 669 lira para cezası uygulandı.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki bir işletmede yapılan gıda denetiminde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 325 kilogram tavuk ürünü ele geçirildi, onayı olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen işletmeye 290 bin 669 lira para cezası uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, polis ve zabıta ekipleriyle ilçede faaliyet gösteren bir işletmeyi denetledi.

Gereken onayları bulunmadığı belirlenen iş yerinde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 325 kilogram tavuk ürünü tespit edildi.

İmha edilmek üzere tavuk ürünlerini toplayan ekipler, işletmeye 26 bin 360 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan işletmenin faaliyet konusunun soğuk hava deposu olmasına rağmen onayı olmadan tavuk etini fabrika çıkışı orijinal ambalajını bozarak parçaladığı, yağ, kemik ve göğüs olarak ayırdığı belirlendi.

Ekipler, parçalanmış ve işlenmiş 126 kilogram kanatlı et ürününe el koydu.

Onay almadan faaliyet yaptığı gerekçesiyle işletmeye ayrıca 264 bin 309 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor

İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan
Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor

Maaş hesabı sil baştan! Emekliler için yeni zam sistemi geliyor