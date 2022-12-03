Trabzon'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Şalpazarı'ndan Beşikdüzü istikametine seyreden Ali Yamaç'ın kullandığı 07 AVJ 137 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Ağasar Deresi'ne yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve ekiplerin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan sürücü Yamaç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Beşikdüzü Şalpazarı Trabzon Güncel Haberler

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