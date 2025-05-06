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Trabzon'da Balık Tezgahları Şenlendi: Fiyatlar ve Tercihler

Trabzon'da Balık Tezgahları Şenlendi: Fiyatlar ve Tercihler
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Trabzon'da av sezonunun sona ermesiyle birlikte tezgahlarda olta ve küçük kayık balıkçılığı ürünleri satışa sunulmaya başladı. İstavrit, mezgit, barbun ve somon en çok tercih edilen balık türleri arasında yer alıyor. Fiyatlar genel olarak 150 ila 400 lira arasında değişirken, balıkçıların satışlarda sıkıntı yaşadığı belirtiliyor.

TRABZON'da av sezonunun sona ermesiyle tezgahlarda, olta ve küçük kayık balıkçılığı ürünleri yer aldı. En çok rağbeti ise istavrit, mezgit, barbun ve somon gördü.

Trabzon'da 1 Eylül'de başlayıp, 15 Nisan'da sona eren av sezonunun ardından tezgahlarda olta ve küçük kayık balıkçılığıyla avlanan balık türleri satışa sunuluyor. Bereketli başlayan balık sezonunda çeşitlilik devam ederken, Trabzon Balıkçılar Hali'nde; levrek ve çupranın kilosu 400, barbun 300, alabalık 200, istavrit 250, mezgit 200, somonun kilosu 150 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar, en çok istavrit, mezgit, barbun ve somona rağbet gösteriyor.

'ÇEŞİTLER VAR AMA VATANDAŞ PEK ALMIYOR'

Balıkçı Turgay Memiş, tezgahlardaki balık çeşidinin bol olduğunu ancak satışların iyi gitmediğini ifade ederek, "Şu anda piyasadaki durum iyi değil. Havalar ısınınca satışlar duruyor. İstavrit, mezgit, levrek, barbun, alabalık var. Çeşitler var ama vatandaş pek alamıyor. Küçük kayıklar, istavriti ve mezgidi şu anda bolca tutuyor. Vatandaş da istavrit, mezgit ve somonu tercih ediyor. Mükemmel bir balık sezonu geçirdik. Bolca hamsi ve palamut avlandı. Deniz, balık kaynıyor. Fiyatlar biraz düşük olsa vatandaş alacak. En ucuz balığın kilosu 200-250 liradan satılıyor" dedi.

'SOMON ÇIKIŞ YAPTI'

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, vatandaşların sıkça somon tükettiği belirterek, "Kayık balıkçılığının sürdüğü bu dönem güzel geçiyor. İstavrit ve mezgit avlanıyor. Somon çıkış yaptı. Kilosu 150 liraya kadar düştü. Levrek ve çupra da var. Yaz sezonu güzel gidiyor. Mezgit ve istavrit olduğu sürece vatandaşın ilk tercihi oluyor. Görünüşe göre palamut ve hamsi sezonu tamamen bitti. Kayıkçı balıkları güzel, çeşitler de bolca geliyor" diye konuştu.

'NEREDEYSE 14 ÇEŞİT BALIK VAR'

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, son yılların en iyi balık sezonunu geçirdiklerini kaydederek, "Son 20 yılın en bol ve bereketli sezonunu geçirdik. 1 Eylül'de açılan sezon, 15 Nisan'a kadar aralıksız devam etti. Bu da bol geçen bir sezonun belirtisi oldu. Gelecek sezon da aynı bolluğu bekliyoruz. Vatandaş daha çok hamsiye yöneliyordu. Balıkların havyar dönemleri var. İstavrit bir zaman sonra havyar dökecek. Barbun da var. Tezgahtaki bolluk sürüyor. Neredeyse 14 çeşit balık var" dedi.

'SEVİYORUZ AMA FİYATLAR PAHALI GELİYOR'

Zehra Yıldız, balık tüketmeyi sevdiğini ancak fiyatları pahalı bulduğunu belirterek, "Biz alabiliyoruz ama herkesin alabildiğini sanmıyorum. İstavrit ve mezgit tercih ediyoruz ama çok pahalı. 10 günde bir yemeye çalışıyoruz. Balık yemeyi seviyoruz ama fiyatlar pahalı geliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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