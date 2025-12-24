Yeni Asgari Ücret... Trabzonlulardan Tepki: "Bu İnsanlar Nasıl Geçinecekler?"

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Yeni yıldan itibaren uygulanacak 28 bin 75 liralık asgari ücrete Trabzon'dan da eleştiriler geldi. Şenol Karaman adlı yurttaş, "Asgari ücret 35 bin, 40 bin de olsa şu anda bence yetmez. 20-30 bin liradan aşağıya kira yok. Bunun mutfağıdır, pazarıdır, çarşısıdır, çocuğudur... Bu insanlar nasıl geçinecekler?" dedi.

Yeni asgari ücret Trabzon'da vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı.

Trabzonlu Şenol Karaman, 28 bin lirayla insanların geçinemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Asgari ücret 28 değil, 35 bin, 40 bin de olsa şu anda bence yetmez. 20-30 bin liradan aşağıya kira yok. Bunun mutfağıdır, pazarıdır, çarşısıdır, çocuğudur... Bu insanlar nasıl geçinecekler? Bir aile babasının 29 bin lira maaşı aldığını düşünün, kirada olduğunu düşünün; pazarıdır, elektriğidir, suyudur; nasıl bu adam evini geçindirecek? Bana çıksın biri açıklama yapsın. Devlet büyüklerimizin öncelikle ekonomiyi düzeltmeleri lazım. Bu pahalılığın önüne geçmeleri lazım. Markete gidiyorsunuz, bir markette farklı fiyat diğer markette farklı fiyat, aynı ürün. Bilmiyorum, Allah sonumuzu hayırlı etsin. Yani pahalılık zor. Şu anki şartlarda zor. 28 bin lirayla kimse geçinemez."

"Daha asgari ücret açıklanmadan fiyatlar yükseldi"

Mustafa Durmuş isimli vatandaş her gün çarşı pazara zam geldiğini belirterek, "Bir cep haçlığı verdiler, verdikleri gibi de alıyorlar. Daha asgari ücret açıklanmadan fiyatlar yükseldi. Denetleme yok, hiçbir şey yok. Buna bir çare bulsunlar. Ben geziyorum böyle. Adam tuttuğuna veriyor. Denetleme yok. Ben sadece bunu demek istiyorum; Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yeterli değil yani" diye konuştu.

Menşure Kılıç ise asgari ücretteki artışı yetersiz bulduğunu bildirerek, asgari ücretin en az 30-35 bin lira olması gerektiğini söyledi. Belirlenen asgari ücretle geçinilemeyeceğini ifade eden Kılıç, "Diyecek bir şey yok, verenler utansın. Zaten 30 bin lira kira" dedi.

"Sefalete sürükleyen bir ücret oldu"

Tevfik Uygur ise asgari ücretle faturaların bile zor karşılanacağını ifade ederek, "Kesinlikle asgari ücretlilerimizi sefalete sürükleyen bir ücret oldu. Kesinlikle desteklemiyorum. Acil bir şekilde asgari ücretin yükseltilmesinin değerlendirilmesini hükümet yetkililerimizden bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kiracılar bir yana, ev sahibi olan kişinin bile 28 bin lirayla ihtiyaçlarını karşılayamayacağını anlatan Uygur, "Eğitim, gıda, elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi giderleri 28 bin lirayla karşılayamayacaktır; ki olması durumunda üniversitede çocuğunu okutma şansı yok" dedi.

"Yazıktır günahtır... Bu insanlara zulüm, işkence"

Osman Sancar ise "kiraların 15 bin-18 bin lira olduğunu" anlatarak, "Bu adam nasıl geçinecek? Böyle bir geçim tarzı olmaz. Yazıktır günahtır. Bu insanlara zulüm, işkence. Kendileri almayacaklar. Kısın az musluğu; verin emekliye, verin asgari ücretliye. Versen ne olur? Günah değil mi? Ben üzülüyorum, gerçekten bir şey alamıyorsun. Her gün etiket değişiyor. Bu çözüm değil. Asgari ücret kiralar düşük olmuş olsa, ucuzluk olmuş olsa tamam ama kira 18 bin lira." diye konuştu.