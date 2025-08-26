Trabzon'a 19 Yeni İş Makinesi Katkısı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TİSKİ) araç filosuna 19 iş makinesi daha eklendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iş makinelerinin teslimi dolayısıyla Sanayi Mahallesi'ndeki eski otogar alanında tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un su stresi yaşayan iller arasında yer aldığını ve konuyla ilgili önemli adımlar atmak için TİSKİ'yi güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Tonya ve Vakfıkebir'deki 30 mahalleyi kapsayan içme suyu ve arıtma tesisinin hizmete alındığını vurgulayan Genç, bir süre önce de Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerini ilgilendiren içme suyu arıtma tesisi ve şebeke işini hizmete aldıklarını anlattı.

Genç, Of, Akçaabat ve Şalpazarı ilçelerindeki tesisleri de hizmete alacaklarının altını çizerek, "Trabzonlu hemşehrilerimiz şu anda yüzde 80 oranında arıtılmış suya ulaşıyor, bunu yüzde 100'e tamamlamak istiyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suyun doğru kullanımı için oldukça fazla kaynak aktardıklarına dikkati çeken Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü ileriye dönük olarak tedbir almak zorundayız. Ayrıca şu anda yüksek kotlarda su biriktirmeye başlıyoruz yani göletler yapıyoruz. Vakfıkebir'in projesi bitti, ihale aşamasına geldi. Köprübaşı ve Sürmene bölgemizde içme suyu için suyu biriktiriyoruz. Vatandaşımızın suya erişimi konusunda sıkıntı yaşanmaması için 19 olan su tankerlerimizi desteklerle beraber 35'e çıkardık. İmkanlarımızı bu makine parkı ile daha da güçlendiriyoruz. İnşallah eylül ayında gelecek olan ilave takviyelerle hem içme suyu çalışmaları hem de altyapı konusunda TİSKİ'miz bütün imkanları ile hizmet verir duruma gelecek."

Ortahisar başta olmak üzere merkez ilçelerdeki kanalizasyon sistemi için biyolojik arıtma projesinin çalışmalarına da başladıklarını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Denizlerimizi ve kıyımızı kurtaracak olan biyolojik arıtmadır. Bunun 1,5-2 milyar maliyeti var. Sayın Bakanımızın talimatı ile yer tahsislerini aldık, şu anda proje çalışmasını yapıyoruz. Akçaabat ilçemizin proje ihalesini yaptık. Yani Akçaabat, Ortahisar ve Yomra ölçeğinde 550 bin nüfusun yaşadığı bu yoğun alanda artık biyolojik arıtma ile hem kokudan hem kirlilikten kurtaracak adımı atıyoruz. Bu dönem Allah nasip ederse yetiştireceğiz, hizmete alacağız. Hayırlı uğurlu olsun."

Makinelerin temininde emeği geçenlere teşekkür eden Genç, personele çalışmalarında başarı diledi.

Törene, eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar, TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum personeli katıldı.