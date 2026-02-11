Haberler

Bakan Bayraktar: TPAO, Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO'nun Libya petrol ve doğal gaz ihalesine katıldığını ve denizde ile karada hidrokarbon arama yapma hakkı kazandığını açıkladı. TPAO, Repsol ve MOL Group ile birlikte konsorsiyum oluşturarak Akdeniz'deki arama çalışmalarına başlayacak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "TPAO, Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerjide attığımız yerli ve milli adımları, şimdi sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza geçiriyoruz. Milli petrol şirketimiz TPAO, Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandı. TPAO, Libya açık denizlerindeki faaliyetlerini Repsol ve MOL Group ile oluşturduğu konsorsiyum yapısıyla yürütecek. Konsorsiyum ile Akdeniz'de stratejik konuma sahip Bingazi açıklarında yer alan ve yaklaşık 10 bin 300 kilometrekare büyüklüğe sahip bir blokta hidrokarbon arama çalışmaları yapılacak. Kara sahalarında ise TPAO, Repsol ile birlikte Sirte Baseni'ndeki lisans alanında arama faaliyetleri gerçekleştirecek. Libya'nın en üretken hidrokarbon havzalarından biri olan bu bölgede 8 bin 200 metrekarelik bir alanda yeni keşif imkanlarını değerlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Sürdürülebilir değer üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, "Açık deniz ve kara sahalarında sahip olduğumuz ileri seviye arama ve üretim kabiliyetimizi, uluslararası ortaklarımızın küresel saha deneyimiyle birleştirerek yüksek potansiyel barındıran lokasyonlarda teknik ve ticari açıdan sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyoruz. Çeşitlenen uluslararası arama portföyümüzle TPAO'nun küresel konumunu güçlendirirken enerji arz güvenliğimizi destekleyen ve kurumsal kapasitemizi artıran adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

