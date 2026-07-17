Haberler

Tosya Kaymakamı Konak, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, ilçedeki esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi ve sorunlarını dinledi.

Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Tosya Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaymakam Konak'ın esnafı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunduğu belirtildi.

Konak'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde göreve başladıktan sonra hem şehrimizi hem de ilçe ekonomisine yön veren esnafımızı tanımak, istek ve taleplerini dinlemek için onları iş yerlerinde ziyaret ediyorum. Tosya'mıza sosyal ve ekonomik anlamda çok büyük katkı sağlayan esnafımız, aynı zamanda ürettikleri değerli ürünler ile de şehrimizin hem ulusal hem de uluslararası platformda adının duyulmasına vesile oluyor. İstihdam sağlayan esnafımızın sorun ve sıkıntılarını çözmek, öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Gösterdikleri sıcakkanlılık nedeniyle kendilerine şükranlarımı sunarım. Bu tür ziyaretlerimizi bir plan dahilinde yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Halı sahada görüntülenen Lvbel C5'in son hali dikkat çekti

Ünlü ismin halı saha görüntüleri hayranlarını şaşkına çevirdi
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında şüphelilerin olay tarihindeki görevleri ortaya çıktı

Yazıcıoğlu soruşturmasında kim hangi görevdeydi? İşte tam liste
Fındık bahçesinde şüpheli ölüm! Yanmış halde bulundu

Fındık bahçesinde şüpheli ölüm! Yanmış halde bulundu
İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti

İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti
Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

Metroda infial yaratan görüntü