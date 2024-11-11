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Tosuncuk Mehmet Aydın'ın Duruşmasında 88 Bin Yıl Hapis Cezası Talebi

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın Duruşmasında 88 Bin Yıl Hapis Cezası Talebi
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Mehmet Aydın, binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 88 bin 302 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Duruşma Anadolu Adliyesi'nde sürüyor.

TOSUNCUK lakaplı Mehmet Aydın'ın binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıkların savunması alınıyor. Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis cezası talep edilen davada, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın yanı sıra ağabeyi Fatih Aydın'da aralarında bulunduğu 20 kişi yargılanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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