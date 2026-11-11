Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tomsk Üniversitesi ve İHA merkezi Hindistan'a teknoloji transferine hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'daki Tomsk Devlet Üniversitesi ve İHA merkezi, Hindistan'a İHA üretim teknolojisi transferi ve fabrika kurulması için anlaşmaya hazırlanıyor. Anlaşma kapsamında Rus tarafı tüm teknolojik çözümleri devredecek ve ürün satışından telif geliri elde edecek.

Rusya'daki Tomsk Devlet Üniversitesi ile bölgedeki İnsansız Hava Sistemleri Bilim ve Üretim Merkezi, Hindistan'a insansız hava aracı (İHA) üretim teknolojisi transferi ve ülkede fabrika kurulması için anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

Tomsk Devlet Üniversitesi Rektörü Eduard Galajinskiy, bölgede düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Hindistan tarafıyla anlaşma imzalama aşamasına geldiklerini belirtti.

Hindistan'ın İHA üretim teknolojisini satın almak ve ülkede fabrika kurmak için finansman sağlamaya hazır olduğunu aktaran Galajinskiy, anlaşma kapsamında Rus tarafının tüm teknolojik çözümleri devredeceğini ve ürünlerin satışından telif geliri elde edeceğini söyledi.

Galajinskiy, teknoloji transferinin Rus kuruluşlarının uluslararası pazara açılmasına ve üretim kapasitelerini geliştirmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Tomsk şehrinde Şubat 2025'te açılan İnsansız Hava Sistemleri Bilim ve Üretim Merkezi, İHA geliştirme, üretim ve uçuş testlerini gerçekleştirirken merkezde 200 kilograma kadar yük taşıyabilen ağır İHA'lar da üretiliyor.

Kaynak: AA
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı49

Babası gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı

Acun'un başımıza bela ettiği isim bakın nerede ortaya çıktı
İzmir'deki faciada can kaybı 18'e yükseldi! Yaralı işçi kurtarılamadı

Faciadan bir acı haber daha! Yaralı işçi ne yazık ki kurtarılamadı
Esra Dermancıoğlu'ndan gün birinciliğine komik kutlama! Fotoğrafı güldürdü

Dizisi zirveye yerleşti! Ünlü oyuncu bu fotoğrafı paylaştı
İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! '7 şart yerine getirilmezse...'

İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "Yerine getirilmezse..."
Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?

Erdoğan'ın söylediği tek kelime gülümsetti
Hindistan'da göbeğinin yanında havai fişek yakan kadın yaralandı

Bu hareketinin bedelini ağır ödedi!
70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü

En son mezarlık yolunda görüldü! Günlerdir tek bir iz bile yok