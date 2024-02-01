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TOKİ Başkanı Malatya'daki Konut İnşaatlarını İnceledi

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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'daki konut ve iş yeri inşaat alanlarını gezdi. Bulut, kentteki rezerv alanlarda yapımına başlanan konut sayısının 25 bini aştığını belirtti.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'daki konut ve iş yeri inşaat alanlarını gezdi.

Gelinciktepe bölgesindeki toplu konut alanında incelemede bulunan Bulut, daha sonra gazetecilere, kentteki rezerv alanlarda yapımına başlanan konut sayısının 25 bini aştığını söyledi.

Bulut, 6 Şubat itibarıyla kura çekilerek dağıtılacak 11 ildeki 46 bin konutun 5 bin 130'unun Malatya'da yer aldığını belirtti.

Kent merkezinin ayağa kaldırılması için seferber olduklarına işaret eden Bulut, şunları kaydetti:

"Emlak Konut tarafından kent merkezinde Bakırcılar Çarşısı olarak bilinen alanda çalışmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra Saray Mahallesi'nde de çalışmalara başlanacak. Bu bölgede 1352 konut, 1605 ofis ve dükkan olmak üzere proje hazırlandı. Yine tüm şehirler için geçerli, şehir merkezlerindeki kültürü, ticari yapılarına uygun olacak şekilde yetkin ve duyarlı mimarlarla çalışıyoruz. Malatya'da da bu titizlikle proje hazırladık. Saray Mahallesi'nin birinci etap projesinin ihalesi 10 gün içinde gerçekleştirilecek. İlk etapta burada 594 konut, 493 dükkan ve 250 ofis olacak. Diğer etaplara da hızlı bir şekilde başlayacağız."

Bulut, yıkımın ve uzlaşmaların tamamlanmasıyla yerinde dönüşümlerin yapılacağını aktardı.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er ise TOKİ'nin kentte önemli hizmet ve projeler kazandıracağına inandıklarını kaydetti.

İstanbul'un Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da kentin depremde büyük yıkım yaşadığını anımsattı.

Kaynak: AA / Güncel

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