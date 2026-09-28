TOKİ, 46 ilde 383 arsa için 29-30 Eylül'de açık artırma düzenleyecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 ilde 383 arsayı 29-30 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, alıcılar konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Muhammen bedeli 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olan toplam 1 milyon 684 bin 690 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 383 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 29-30 Eylül'de saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Ayrıca, "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.

Satışa ilişkin ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: AA