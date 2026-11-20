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ASTANA, 20 Kasım (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, son 7 yılda eğitim burslarına ayrılan devlet fonunu iki katından fazla artırarak 3,4 milyar ABD dolarına çıkardıklarını duyurdu.

Kazinform Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre Tokayev, 3. Bilim ve Yükseköğretimde Stratejik Ortaklar Forumu'nda yaptığı açıklamada, bilime ayrılan kaynağın da son yıllarda önemli ölçüde artarak 590 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Kazakistan'da öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısının geçen yıl 31.000 iken bu yıl 41.000'e yükseldiğini belirten Tokayev, 8.000'den fazla uluslararası öğrencinin Kazakistan hükümetinden mali destek aldığını söyledi. Tokayev, bu sayının ülkenin bağımsızlığını kazanmasından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğunu vurguladı.

Kazakistan'ın 2029 yılına kadar 100 bin uluslararası öğrenciyi ülkeye çekmeyi hedeflediğini belirten Tokayev, "Kazakistan'da Eğitim" girişiminin bu hedefe ulaşılmasında önemli rol oynayacağına inandığını ifade etti.

Tokayev, Kazakistan'da şu anda toplam öğrenci sayısı 800.000'i aşan 132 üniversite bulunduğunu bildirdi. Ayrıca 11 ülkeden önde gelen üniversitelerin Kazakistan'da şubelerini açtığını ve bu şubelerde toplam 12.000'den fazla öğrencinin öğrenim gördüğünü, 600'den fazla yabancı profesörün de aralarında bulunduğu yaklaşık 1.500 öğretim elemanının görev yaptığını belirtti.

Kaynak: Xinhua