Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kutlama mesajı yayımlayan Vali Hatipoğlu, AA'nın doğru haberi, ilkeli ve tarafsız yayın anlayışıyla sunduğunu belirtti.

Hatipoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Anadolu Ajansı, 104 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin sesi ve gözü olmaya, ülkemizin sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir. Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm ajans çalışanlarına kolaylık ve başarılar diliyorum."