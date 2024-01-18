Tokat'tan Avrupa'ya Tekstil İhracatı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında üretilen ürünler, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'a yerleşen 56 yaşındaki Alman Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu, burada tekstil üzerine hizmet veren bir iş yerinde çalışmaya başladı.

Bir süre sonra Burak Fadıloğlu ile evlenen Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu eşiyle kendi tekstil atölyesini kurdu.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki atölyelere fason olarak tekstil ürünü yaptıran çift, 10 yıl önce de Tokat'ın Niksar ilçesinde atölye kurdu.

Fadıloğlu çiftinin Niksar'daki atölyesinden kendi markalarıyla 2022 yılında 6 milyon parça, 2023 yılında ise 3 milyon parça tekstil ürünü, ağırlıklı olarak İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderildi.

Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu, AA muhabirine, 30 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.

Almanya'da tekstil ile ilgili yüksekokul eğitimi aldığını belirten Fadıloğlu, "Türkiye tekstil alanında gelişmiş. Ben de bu alanda çalışmak istediğim için İstanbul'a geldim. Bir firmada ihracat danışmanı olarak işe başladım. Sonra eşimle tanıştım ve evlendim." dedi.

Eşiyle kendilerine ait atölyeyi kurduktan sonra Amerika ve İngiltere'ye fason üretim yapıp gönderdiklerini anlatan Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgesi'nde çalıştığımız atölyeler vardı. O zamanlarda Niksar'ı çok beğendik. İnsanları tarımdan geldiği için el yatkınlıkları var. İş odaklı çalışıyorlar. Tekstil fabrikamızı kurduk ve faaliyete geçirdik. Hayalimiz 100-150 kişi çalıştırmaktı, şu anda 400 kişi çalıştırıyoruz. Ağırlıklı olarak örme kumaştan penye yapıyoruz, kadın ve çocuk giysileri üretiyoruz. Kumaşı Trakya ve İstanbul'dan alıyoruz. Müşterilerimiz İngiltere, Almanya ve İspanya'dan ama ağırlıklı olarak İngiltere."