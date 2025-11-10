Haberler

Tokat'ta Zabıta Ekipleri Hijyen Denetimlerine Devam Ediyor

Güncelleme:
Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde fırınlar ve unlu mamul üretim yerlerinin ruhsat, hijyen ve ürün kalitesi kontrollerini titizlikle yapıyor. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edilirken, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yasal işlemler başlatılıyor.

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, fırınlar ve unlu mamul üretim yerlerinde ruhsat, hijyen ve ürün kalitesi kontrolleri titizlikle incelendi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek imha edildi, uygunsuzluk tespit edilen işletmeler hakkında ise gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Vatandaşlarımızın güvenle tüketim yapabilmeleri için zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Denetimlerimizi düzenli aralıklarla sürdüreceğiz. Kurallara uyan ve hijyen kurallarına dikkat eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
