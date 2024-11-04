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Tokat'ta Yeşil Alanlar İçin Yazlık ve Kışlık Çiçek Üretimi

Tokat'ta Yeşil Alanlar İçin Yazlık ve Kışlık Çiçek Üretimi
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Tokat Belediyesi, sürdürülebilir peyzaj projeleri kapsamında kışlık ve yazlık çiçek üretim çalışmalarına devam ederek, estetik ve çevre dostu projeler geliştirmektedir. 100 bin hercai menekşe tohumunun yanı sıra yaz dönemi için 150 bin adet çeşitli çiçek üretimi yapılmaktadır.

Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin yeşil alanlarını güzelleştirmek ve sürdürülebilir peyzaj projeleri oluşturmak adına kışlık ve yazlık çiçek üretim çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye tarafından tohumdan ve çelikten gerçekleştirilen üretim sayesinde büyük miktarda tasarruf sağlanırken, estetik ve çevre dostu projeler hayata geçiriliyor.

Kış aylarına dayanıklı 100 bin adet hercai menekşe tohumdan üretilerek şehrin parkları ve bahçelerinde kullanıma hazırlanıyor. Yaz dönemi için 150 bin adet çeşitli çiçek tohumları ekiliyor. Yazlık çiçek türleri arasında turuncu ve sarı kadife, ateş çiçeği, camgüzeli, gazanya, sardunya, sarıpapatya ve vapurdumanı gibi göz alıcı bitkiler bulunuyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Tokat'ımızın doğal güzelliklerini korumak ve geliştirmek adına belediyemiz titizlikle çalışmaktadır. Üretken belediyecilik anlayışımızla kışlık ve yazlık çiçek üretiminde tohumdan ve çelikten yararlanarak hem kaynak tasarrufu sağlıyor hem de halkımızın yaşadığı çevreye estetik katkıda bulunuyoruz. Park ve bahçelerimizde her mevsim ayrı bir güzellik yaşanacak, doğanın huzurunu vatandaşlarımıza sunacağız. Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından bir yandan mevsimlik çiçek üretimleri devam ederken bir yandan da kentimizin refüj ve yeşil alanlarında peyzaj ve bakım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Tokat kenti için çalışmalarımızı sürdürecek, şehrimizin her köşesini daha da yeşillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
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