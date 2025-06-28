Tokat'ta Ücretsiz Karpuz Dağıtımı: 26 Ton Karpuz 45 Dakikada Tükendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, Adana'dan getirdiği 26 ton karpuzu ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı. Dağıtımın ardından karpuzlar yalnızca 45 dakikada tükendi.

TOKAT'ta karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, Adana'dan getirdiği bir TIR karpuzu ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı. 26 ton karpuz 45 dakikada tükendi.

Zile ilçesinde karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, ilçe merkezine Adana'dan getirdiği bir TIR karpuzu ücretsiz olarak dağıttı. 26 ton karpuz toplam 45 dakikada tükendi. Geçen yıl da ücretsiz olarak karpuz dağıttıklarını ifade eden Mehmet Kutsal, "Bu sene karpuz verimi çok iyi oldu. Dağıtımını yaptığımız karpuz, en kaliteli üründür. Kendi yemediğimizi kimseye vermeyiz. Vatandaşlarımıza bir katkımız olsun istedik ve 1 tır dolusu yaklaşık 26 ton karpuzu bu sene de dağıtıyoruz. Yoğun ilgiden izdiham yaşandı ama herkese yetecek kadar karpuzumuz var" diye konuştu.

Haber - Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında köy kül oldu, görüntüler korkunç

Orman yangını giderek büyüyor! Köy kül oldu, görüntüler korkunç
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Ertuğrul Doğan'ın sözleri sonrası telefona sarıldı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Maradona'nın maçını yöneten Türk hakem o anıyı ilk kez anlattı

Maradona'nın maçını yöneten Türk hakem o anıyı ilk kez anlattı
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.