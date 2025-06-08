Tokat'ta Tuğla Fabrikasında Yangın Çıktı
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir tuğla fabrikasında çıkan yangın için itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki tuğla fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Bugün saat 19.30 sıralarında Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir tuğla fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumanların fabrikadan yükseldiği anlar ise dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel