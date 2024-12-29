Tokat'ta Sema Gösterisi Büyük İlgi Gördü

Tokat'ta sema gösterisi gerçekleştirildi.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda, Tokat Valiliği, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliğiyle Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema Grubu tarafından gösteri sunuldu.

Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan katıldı.