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Tokat'ta Muhtarlara Yeni Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde mahalle ve köy muhtarları, 2024-2026 yıllarını kapsayan yeni hayvancılık desteklemeleri hakkında bilgilendirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Sarı, gençler, kadınlar ve aile işletmelerine yönelik ilave destekler sunulduğunu belirtti.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde mahalle ve köy muhtarları, yeni hayvancılık desteklemeleri hakkında bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, ilçe müdürü Mustafa Sarı tarafından muhtarlara, 2024-2026 yıllarını kapsayan yeni hayvancılık desteklemeleri hakkında bilgi verildi.

Yeni destekleme modelinin 3 yıllık süreyi kapsadığını belirten Sarı, "Gençler, kadınlar ile aile işletmelerine yönelik ilave destekler sunuluyor. Destekleme programı iki ana grupta toplanıyor ve destekler artırıldı." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel

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