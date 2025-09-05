Haberler

Tokat'ta Kiraz Ağaçları Eylül'de Çiçek Açtı
Tokat'ın Pazar ilçesinde bazı kiraz ağaçları eylülde çiçek açtı. Mahalle sakinleri bu durumu iklim değişikliğiyle ilişkilendirirken, gelecek yıl meyve almayı umut ettiklerini ifade ettiler.

Tokat'ın Pazar ilçesinde kiraz ağaçları yeniden çiçek açtı.

Esentepe ve Sinan Paşa mahallelerinde bazı kiraz ağaçlarının eylülde çiçek açtığı görüldü.

Mahalle sakini Fuat Sarık, yaptığı açıklamada, eylülde kirazların çiçek açmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Bahar aylarında yaşanan zirai dondan dolayı ağaçların bu sene meyve vermediğini hatırlatan Sarık, "Bu durumun iklim değişikliği ve mevsimsel dengesizliklerle ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Seneye inşallah ağaçlardan meyve almayı umuyoruz. Rabb'im hayırlısını versin inşallah." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
