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Tokat'ta Kadın İstihdamı ve Girişimciliği Destekleyen Protokol İmzalandı

Tokat'ta Kadın İstihdamı ve Girişimciliği Destekleyen Protokol İmzalandı
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Tokat Valiliği, Belediye, TSO ve OKA arasında imzalanan protokol ile kadınların istihdamı ve girişimciliği teşvik edilecek. Eğitim programları ve iş birliği ile yerel kalkınmaya katkı sağlanacak.

Tokat Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği iş birliği üst protokolü imzalandı.

Tokat Valiliği, Belediye, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği iş birliği izin imza töreni yapıldı.

Valilik makamında Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, TSO Başkanı Fatih Gökdere ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında imzalanan protokol ile Tokat'ta kadınların istihdamdaki payını artırmak, girişimcilik potansiyelini teşvik etmek ve yerel kalkınmaya katkı sunmak hedefiyle belirlenen eğitim ve faaliyet alanlarında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amaçlanıyor.

İmzalanan protokol doğrultusunda, Tokat'ta Dijital Muhasebe Uygulamaları, Bilgi Teknolojileri İş Analistliği, Gastronomi ve Kaynakçılık başta olmak üzere sektörel ihtiyaçlara dönük nitelikli eğitim ve kapasite geliştirme programları düzenlenecek.

Eğitim süreçleri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Erbaa, Niksar, Turhal, Zile Organize Sanayi bölgeleri, Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri ile alt protokoller imzalanarak yürütülecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024-2025 yılları için "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği" kalkınma ajanslarının odak çalışma alanı olarak belirlendiği, bu çerçevede, kalkınma ajansları tarafından kadınların ekonomik hayata katılımlarını sağlamasının amaçlanarak eğitim programları ve istihdam odaklı projelerin önceliklendirildiği belirtildi.

Vali Köklü, girişimci kadınlara desteğinin tam olduğunu belirterek protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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