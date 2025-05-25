Tokat'ta Kaçak Göçmen Operasyonu: 17 Göçmen Yakalandı

Tokat'ta Kaçak Göçmen Operasyonu: 17 Göçmen Yakalandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Irak'tan gelen bakır yüklü TIR'da 17 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 TIR şoförü gözaltına alındı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Irak'tan gelen ve polis ekiplerinin durdurduğu bakır yüklü TIR'da 17 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 TIR şoförü gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle D-100 yolu girişinde meydana geldi. Irak'tan aldıkları bakır malzemeler ile İstanbul'a gitmekte olan S.S. (30) ve M.K. (35) yönetimindeki 2 TIR, ilçe girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Gümrük mührü kırıldığı belirlenen S.S.'nin kullandığı TIR'da yapılan aramada Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 TIR şoförü de gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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