Tokat'ta çatıdan düşen kişi yaralandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çatıdan düşen Bedrettin Oral (67) yaralandı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Aytaç Caddesi'nde yaşandı. Bedrettin Oral cadde üzerindeki tek katlı evinin çatı arasına sokak kedilerinin girmesinden rahatsız olunca buradaki açıklığı kapatmak istedi. Evinin önündeki duvara merdiveni paralel olarak yerleştirip üzerine de tahta koyan Oral, kapatmak istediği açıklığa yetişemeyince üzerine basmak için 3 tane de tuğla koydu. Tuğlaların üzerine çıkıp açıklığı kapatmaya çalışan Bedrettin Oral, tuğlalar devrilince dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten yandaki evin bahçesine düştü. Çevredekilerin olayı görüp haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oral, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.