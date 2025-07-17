Tokat'ta Buğday Ekili Arazide Yangın: 250 Dekar Alan Zarar Gördü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde buğday ekili bir arazide çıkan yangında yaklaşık 250 dekar alan zarar gördü. Yangın, köylülerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 250 dekar alan zarar gördü.
Erbaa ilçesine bağlı Karaağaç köyünde buğday ekili arazide saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Erbaa, Taşova, Amasya itfaiyeleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter sevk edildi. Çiftçilerin traktörlerine pulluk takarak durdurmaya çalıştıkları yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında 250 dönümlük ekili arazi zarar görürken, yanan bölge dronla havadan görüntülendi.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel