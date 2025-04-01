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Tokat'ta Balıkçıların Bayram Mesaisi: 200 Ton Hedef

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Tokat'ın Almus Baraj Gölü'nde balık üreticileri bayramda da çalışmalarına devam ediyor. Üretici Sadullah Sezer, 12 kafesle 200 tonluk hasat hedefliyor. Balıklar, Karadeniz'e gönderilip büyütüldükten sonra yurtdışına ihraç ediliyor.

Deniz olmayan Tokat'ta balıkçıların bayram mesaisi

TOKAT - Almus Baraj Gölü'nde balık üreticileri bayramda da mesaiye devam ederken, bu yıl 200 tonluk hasat hedefleniyor.

Almus ilçesinde yürütülen kafes balıkçılığı faaliyetlerinde hasat dönemi başladı. Denize kıyısı olmayan Almus Baraj Gölü'nde yetiştirilen somonlar, Karadeniz'e gönderilerek burada büyütüldükten sonra Rusya, Çin, Japonya ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Yaklaşık 6 yıl önce barajda iki kafesle işe başlayan üretici Sadullah Sezer, yıllar içinde kapasitesini artırarak 12 kafesle üretime devam ediyor. Kar yağışının balık verimliliğini olumlu etkilemesi, üreticilerin yüzünü güldürdü. Sezer, yıllık 100 ton olan balık kapasitesini bu yıl 200 tona çıkarmayı hedefliyor.

"200 ton balık almayı hedefliyoruz"

Bayram tatilinde de çalışmalarına ara vermeden devam eden Sadullah Sezer, balıkların bakımıyla ilgilenmeye devam ediyor. Sezer, "Almus Barajı'nda kafes balıkçılığına 2 kafesle başladım. Çok şükür şu an 12 kafese ulaştık. Bu sene kar yağışıyla birlikte verimin daha da artacağını düşünüyoruz. Kapasitemizi 150-200 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Rusya başta olmak üzere Japonya ve Çin ile iç piyasaya balık gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta Balıkçıların Bayram Mesaisi: 200 Ton Hedef
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
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