Tokat'ta Ahırda Çıkan Yangında 7 Büyükbaş Hayvan Öldü

Tokat'ta Ahırda Çıkan Yangında 7 Büyükbaş Hayvan Öldü
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 500 balya saman, 2 ton buğday ve arpa yanarken, 7 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. Yangının nedeni araştırılıyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 traktör hasar gördü, 500 balya saman, 2 ton buğday ve arpa yandı, 7 büyükbaş öldü.

Evyaba Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında Necip Kurtgöz'e ait ahırda yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 balya saman, 2 ton buğday ve arpa yandı. 1 traktör hasar gördü. 7 büyükbaş hayvan ise öldü. Yangın sonrası hayvanların sahipleri gözyaşlarına boğuldu.

Evyaba Mahalle Muhtarı Durmuş Er, hayvanların, saman balyalarının, buğdayların ve tarım aletlerinin zarar gördüğünü söyledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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