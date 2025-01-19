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Tokat'ta 9. Kar Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Tokat'ta 9. Kar Şenliği Coşkuyla Kutlandı
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Başçiftlik ilçesi Karacaören Yaylası'nda düzenlenen 9. Kar Şenliği'nde katılımcılar yöreye özgü kayak ve kızaklarla eğlendi. Kayak yarışlarının yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlendi ve dereceye girenlere hediyeler verildi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Karacaören Yaylası'nda "9. Kar Şenliği" düzenlendi.

Başçiftlik Belediyesince gerçekleştirilen şenliğe katılanlar, yöreye özgü ipli kayak ve kızağın yanı sıra tepsi, şambrel ve naylonlarla kayarak gönüllerince eğlendi.

Şenlik kapsamında düzenlenen kayak yarışlarında dereceye girenlere de çeşitli hediyeler verildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, burada yaptığı konuşmada, "Böyle bir şenliğe katılmaktan dolayı mutluyum. Bu sene 9. kar şenliğini gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha uzun yıllar devam eder. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şenliğe, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali İhsan Kurtulan, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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