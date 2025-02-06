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Tokat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü'nden TOGÜ Rektörü'ne Ziyaret

Tokat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü'nden TOGÜ Rektörü'ne Ziyaret
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Tokat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Zeki Ardahanlıoğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek sanayi ve teknoloji alanında iş birliği imkanlarını görüştü.

Tokat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Zeki Ardahanlıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ardahanlıoğlu, Yılmaz'dan akademik ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgi aldı, sanayi ve teknoloji alanında yapılabilecek ortak projeler ve iş birliği imkanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Tokat'ta sanayi ve teknoloji alanında gerçekleştirilecek çalışmaların önemine değinen Ardahanlıoğlu, üniversitelerle iş birliğinin bölgesel kalkınmada önemli rol oynadığını belirterek, TOGÜ ile ortak projeler geliştirmeye açık olduklarını ifade etti.

Yılmaz ise Osman Zeki Ardahanlıoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile yapılacak iş birliklerinin hem üniversite hem de bölge için önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
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