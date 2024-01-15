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Tokat'ın Turhal ilçesinde 4. pazar yeri hizmete açıldı

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Turhal Belediyesi, çarşamba, cuma ve cumartesi pazarlarının ardından yeni semt pazarını Yenişehir bölgesinde hizmete açtı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, pazartesi günleri Yenişehir ve Kayacık mahallelerine hizmet edecek pazar yerini ziyaret etti. Bekler, pazar yerinde esnafla sohbet ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 4. pazar yeri hizmet vermeye başladı.

Turhal Belediyesi, çarşamba, cuma ve cumartesi pazarlarının ardından yeni semt pazarını Yenişehir bölgesinde hizmete açtı.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, pazartesi günleri Yenişehir ve Kayacık mahallelerine hizmet edecek pazar yerini ziyaret etti.

Bekler, "Şehrimiz gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Kayacık ve Yenişehir bölgelerimize hizmet edecek şehrimizin 4. pazar yeri alanını vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın kullanımına sunduk. Bu bölgemizdeki nüfusun artmasıyla pazar yeri ihtiyacı artmıştı ve bulunduğumuz bölgeye diğer pazar yerleri de uzak konumlarda bulunuyordu. Biz de bu sorunu çözmek adına Kayacık ve Yenişehir bölgelerimizin arasında bulunan TOKİ konutlarına yakın bir yerde 4 bin 500 metrekarelik alanı düzenleyerek pazar yeri haline getirdik. Bölgemize hayırlı olsun." dedi.

Pazar yerinde esnafla sohbet eden Bekler, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Esnaflar da Bekler'e yeni pazar yeri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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