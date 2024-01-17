Tokat'ın Pazar İlçesinde Vergi Rekortmeni İş İnsanı Plaketle Ödüllendirildi
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Tokat'ın Pazar ilçesinde en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef Sevilay Yapıcı, plaketle ödüllendirildi. Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir tarafından verilen plaket, Yapıcı'nın ülke ekonomisine katkılarından dolayı takdir edildi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde vergi rekortmeni olan iş insanı plaketle ödüllendirildi.
Gelir İdaresi Başkanlığının 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Pazar ilçesi genelinde en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef, Sevilay Yapıcı oldu.
Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir, gelir vergisi birincisi olan ve ülke ekonomisine katkı veren Yapıcı'ya gösterdikleri başarıdan dolayı plaket verdi.
Kaymakam Demir'e Pazar Mal Müdürü Tuğba Ocaklı Yıldırım eşlik etti.