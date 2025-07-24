Tokat'ın Almus ilçesinde kereste atölyesinde yangın

Tokat'ın Almus ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İstiklal Mahallesi Yeni Mezarlık mevkisinde, Rüşan ve babası Şaban Coşkun'a ait kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Almus Belediyesi itfaiyesi ile Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.