Tokat'ın Almus ilçesinde kereste atölyesinde yangın
Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan bir kereste atölyesinde çıkan yangına itfaiye ve orman işletme ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Tokat'ın Almus ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
İstiklal Mahallesi Yeni Mezarlık mevkisinde, Rüşan ve babası Şaban Coşkun'a ait kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Almus Belediyesi itfaiyesi ile Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel