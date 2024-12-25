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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sonbahar Spor Turnuvaları Gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sonbahar Spor Turnuvaları Gerçekleştirildi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen sonbahar spor turnuvalarında kupa töreni yapıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, sportif faaliyetlerin önemine vurgu yaparak başarılı olan sporcuları tebrik etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) sonbahar spor turnuvaları yapıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, spor salonunda düzenlenen kupa törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, dekanlar ve sporcular katıldı.

Rektör Yılmaz, sportif faaliyetlerin önemli olduğunu belirterek, "Hem öğrencilerimizin hem de personelimizin sportif faaliyetlere katılımını önemsiyoruz. Karşılaşmalarda başarılı olan sporcularımıza başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Turnuva, kort tenisi, masa tenisi, basketbol, futbol ve voleybol kategorilerinde gerçekleştirildi. Müsabakalar sonucu başarı elde eden takımlara Yılmaz tarafından madalya ve kupaları verildi.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
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