Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Bal Hasadı Töreni Gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde yapılan bal hasadı töreninde, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin tarımsal ve sosyal kalkınmaya yaptığı katkılara vurgu yaptı. Dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından üretilen balların hasadı yapılıyor.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, kentte farklı alanlarda üretimi gerçekleştirilen balların hasadı Arı Evinde yapılmaya başlandı. Yapılan bal hasadı törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy, müdürler, akademik ve idari personel ve üreticiler katıldı.

Rektör Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Yalnızca bal üretiminin değil, bilgi, emek, dayanışma ve sürdürülebilir kalkınmanın da hasadı yapılıyor. Üniversitece yürüttüğü projelerle sadece bilimsel üretime katkı sunmadığını, aynı zamanda bölge tarımsal, ekonomik ve sosyal gelişimine de rehberlik ediyorlar. Özellikle 'Çocuklarımın Eğitimine Ürettiğim Balımla Destek Olacağım' projemiz, bilimin üreticiyle buluştuğu, sosyal sorumlulukla ekonomik kalkınmanın iç içe geçtiği örnek bir model olmuştur. Kadın üreticilerimizin özverili çalışmalarıyla şekillenen bu proje, hem ailelerimizin gelirine katkı sağlamakta hem de çocuklarımızın eğitim yolculuğuna destek olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Üretilen balların derecelendirilmesi için hakem heyeti tarafından bal tadımı yapıldı.

Üreticilerden Nebahat Şahin birinci oldu, ikinciliği Selda Algeç ve Naile Solunay paylaştı. Derya Çakal ise üçüncü oldu. Tadım ve değerlendirme sonrasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
500
