Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Fide Satışları Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Fide Satışları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yürütülen çalışmalar sonucunda fide satışları başladı. Bu yıl 1 milyon fide satış hedefleniyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) fide satışına başlandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla, akademisyenler ve öğrenciler birlikte çeşitli sebze fideleri üzerinde ıslah ve üretim süreçlerini sürdürüyor. Geliştirilen tohumlardan elde edilen sağlıklı fideler, makul fiyatlarla üreticilere ulaştırılıyor.

Fide satışlarının başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Bugün Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezimizde fide satışlarımıza başlamış bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl 500 bin adet fide üretmiştik, bu yıl ise bu rakamı 1 milyona çıkardık. Fiyatlarımız da oldukça uygun. Burada görevli hocalarımız ve öğrencilerimiz birçok fide çeşidi üzerine ıslah çalışmaları yaparak başarılı bir üretim süreci yürüttüler. Şu anda köylerden gelen vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor, sırada bekleyen birçok üreticimiz var. Fidelerin bereketli olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen işçilerimizi, merkez müdürümüzü, tüm çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Bu sene 1 milyon fidenin satışa sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Derya Uluğ'un uzlaşma kararını hiçe sayan saplantılı hayranı tutuklandı

Sahnede zor anlar yaşatmıştı! Saplantılı hayran hakkında karar
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

İzinsiz kazıda "hazine" buldular! İtalyanlara satacakken yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.