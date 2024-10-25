Tokat Belediyesi, Yüksek Hızlı Tren için TOKBÜS Seferleri Başlattı

??????? Tokat Belediyesi, vatandaşların Sivas'taki yüksek hızlı tren seferlerinden faydalanması için TOKBÜS seferleri başlattı.

Tokat Belediyesi, Sivas-Ankara ve Sivas-İstanbul Yüksek Hızlı Trenini kullanmak isteyen vatandaşlar için Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan istasyona otobüs seferleri düzenliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, basın mensuplarına, il genelinde 3 farklı duraktan yolcuların alınarak yüksek hızlı tren hattı istasyonuna ulaştırıldığını söyledi.

Belediyenin TOKBÜS seferlerini tanıtan Yazıcıoğlu, "Yüksek hızlı trenle Sivas-Ankara, İstanbul-Ankara-Sivas seferlerimiz başladı. Biz de vatandaşlarımızın istasyona ulaşması için otobüs satın alarak hizmete soktuk. Vatandaşlar, Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ. ile yapmış olduğumuz sözleşmenin neticesinde, hizmet bedelini, yüksek hızlı tren hizmet bedelinin içerisinde ödeyecek. Yani tek bir ücretle hem hızlı trenden hem de otobüslerden yararlanabilecek." dedi.

Yazıcıoğlu, bu hizmeti gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu aktararak, "Hizmetin gerçekleşmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza yüksek hızlı trenin Yıldızeli ilçesine gelmesi için bu iradeyi ortaya koydukları için müteşekkiriz. Tokat'ta vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığımıza, Devlet Demiryollarımıza ve ittifak paydaşlarımıza bu iradeyi koydukları için, bu desteği verdikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Vatandaşların yüksek hızlı trende koltuk seçebildiğine işaret eden Yazıcıoğlu, "Aynı sistemden de bizim araçlarımızdaki koltuk numaralarını görebilecekler ve buradan da koltuk seçebiliyorlar. Böyle bir entegre sistem oldu. Sürecimiz bu şekilde ilerliyor. Araçlarımız yeni, sıfır. Konforlu bir şekilde, güvenli bir şekilde vatandaşlarımızı dediğimiz gibi Yıldızeli'ne, Yıldızeli'den de Tokat'a ulaştıracağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından TOKBÜS dualarla ilk seferine başladı.