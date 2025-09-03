Tokat Belediyesi ve OKA'dan Behzat Meydanı Protokolü

Tokat Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında protokol imzalandı.

Belediden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat'ın tarihi, kültürel ve sosyal kimliğinin en önemli merkezlerinden biri olan Behzat Meydanı ve Çarşısı'nın turizme kazandırılmasıyla ilgili Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında protokol imzalandı.

Behzat Meydanı ve Çarşısı'nın Tokat için taşıdığı öneme dikkati çeken Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Tokat, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun kalbinde bir kültür hazinesidir. Behzat Meydanı ve Çarşısı ise bu mirasın en canlı tanıklarından biridir. Bizler, ecdadımızın bıraktığı izleri korumakla kalmıyor, aynı zamanda bu değerleri geleceğe aktarıyoruz. Hazırlanan projeyle birlikte hem şehrimizin tarihine sahip çıkacak hem de turizmde yeni bir cazibe merkezi ortaya koyacağız. Behzat Meydanı ve Çarşısı, Tokat'ın kalbinde asırlardır yaşayan bir mirastır. Bizim amacımız, bu tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak şehrimizin turizmine kazandırmaktır. Projemiz kapsamında öncelikle peyzaj avan projelerini hazırlayacağız. Mevcut yapıların röleve ve analiz çalışmalarını yaparak tüm detayları kayıt altına alacağız. Meydan düzenlemesine esas teşkil edecek renovasyon projelerini hazırlayacak, bunun yanı sıra kapsamlı bir fizibilite raporu oluşturacağız. Böylece Behzat Meydanı ve çevresini, hem hemşehrilerimiz hem de misafirlerimiz için cazibe merkezi haline getirecek teknik hazırlıkları tamamlamış olacağız."

Yaklaşık 1,5 milyon lira bütçeyle hayata geçirilecek proje için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (OKA) 1 milyon lira destek sağlanacak.