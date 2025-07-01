Tokat Belediye Plevne Spor'un Stadyum İşbirliği

Tokat Belediye Plevne Spor'un Stadyum İşbirliği
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Tokat Belediye Plevne Spor Yönetim Kurulu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile bir araya gelerek, 2025-2026 sezonu maçlarının üniversite stadyumunda oynanması kararı ve yapılacak düzenlemeleri değerlendirdi.

Tokat Belediye Plevne Spor Yönetim Kurulu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Plevne Spor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akcan, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Menderes Önkuzu, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Tokat Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Cengiz Teker ve takım antrenörü Namık Altunsoy, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Tokat Belediye Plevne Spor'un 2025-2026 sezonu karşılaşmalarının Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Üniversitesi Stadyumu'nda yapılması kararı paylaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda stadyumda yapılması gereken düzenlemeler ve hazırlık süreci hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Yöneticiler, yapılan düzenlemelerden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin "spor dostu kampüs" belgesine sahip olduğunu vurgulayarak, sporun ve sporcuların her zaman yanında olduklarını, üniversitenin tüm imkanlarıyla sportif faaliyetlere katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
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