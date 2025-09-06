Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan TOGÜ Rektörü'ne Ziyaret

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıcıoğlu, Rektör Yılmaz ile makamında bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Yazıcıoğlu ve Rektör Yılmaz, daha sonra TOGÜ Mutfağı'nı gezdi. Mutfak, pastane, ekmek üretim alanı, ekşi mayalı ve glütensiz ürünler ile çikolata üretim bölümleri hakkında bilgi aldı.

Yazıcıoğlu, ayrıca serada yürütülen üretim süreçlerini yerinde gözlemledi. Üniversitenin tarım alanındaki çalışmaları ve üretim yöntemlerinin kent ile bölge ekonomisine katkılarını değerlendirdi.

Yazıcıoğlu, koyunculuk tesisini de gezerek üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi edindi.