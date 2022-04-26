Tohum Otizm Vakfı Saray'da 'özel eğitim sınıfı' açtı

Tohum Otizm Vakfı tarafından Saray ilçesindeki bir ilkokulda "özel eğitim sınıfı" açıldı.

Vakıf, otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan çocuk ve gençlerin eğitime ulaşmalarını sağlamak ve ihtiyacı olan devlet okullarına materyal desteği sunmak amacıyla "Sınıf Donanımı Projesi" yürütüyor.

Bu kapsamda materyalle donatılan 142. özel eğitim sınıfı, Evolog Lojistik'in desteğiyle Mehmet Uygun İlkokulunda açıldı.

Törende halk oyunları gösterisinin ardından sınıfın açılış kurdelesi kesildi.

Belediye Başkanı Özgen Erkiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak sınıfı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Evolog Lojistik Genel Müdürü Halil Özendi ve Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin de törende konuşma yaptı.