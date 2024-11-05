TOGÜ Uluslararası Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Senegal
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası final maçı, Senegal'in Mali'yi penaltı atışlarıyla 5-3 yenmesiyle sonuçlandı. Turnuvada grup maçları 15-22 Ekim tarihlerinde oynandı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Uluslararası Futbol Turnuvası final maçı oynandı.
TOGÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen TOGÜ Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası grup maçları 15-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.
TOGÜ Stadyumu'ndaki Gabon- Azerbaycan, Suriye- Senegal, Fildişi-Sudan, Çad-Mali, Mısır-Filistin arasında dostluk maçları oynandı.
Final maçında Senegal penaltı atışları sonucu Mali'yi 5-3 yendi.
TOGÜ Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Senegalli oyunculara şampiyonluk kupasını verdi.