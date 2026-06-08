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TOGÜ ile İş Bankası arasında maaş promosyon sözleşmesi imzalandı

TOGÜ ile İş Bankası arasında maaş promosyon sözleşmesi imzalandı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Türkiye İş Bankası arasında imzalanan maaş promosyon sözleşmesi kapsamında üniversite personeline 95 bin TL promosyon sağlandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile İş Bankası arasında maaş promosyon sözleşmesi imzalandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Türkiye İş Bankası arasında gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesi kapsamında üniversite personeline yönelik 95 bin TL'lik promosyon anlaşması imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Türkiye İş Bankası Tokat Merkez Şube Müdürü Hüseyin Cem İlhan ile Semra Bilici katıldı.

Yapılan anlaşma ile üniversite personeline önemli bir mali kazanım sağlanırken, promosyon sürecinin uzun soluklu görüşmeler ve titizlikle yürütülen müzakereler sonucunda şekillendiği belirtildi. Süreç boyunca başta Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz olmak üzere üniversite yönetiminin şeffaf, kararlı ve personel odaklı bir yaklaşım sergilediği ifade edildi.

Üniversite yönetiminin, personelin hak ve menfaatlerini önceleyen bir anlayışla en iyi şartların sağlanması adına yoğun çaba gösterdiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak
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