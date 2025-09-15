Togg'un Yeni Modeli T10F, Adana'da Sergilendi
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T10F, Adana'daki deneyim merkezinde sergilendi. Ziyaretçiler aracı yakından inceleme fırsatı buldu.
Kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan deneyim merkezine gelenler, Togg'un yeni modeli T10F'ye ilgi gösterdi.
Merkezi ziyaret edenler aracı yakından inceleme şansı buldu.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel