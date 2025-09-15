Haberler

Togg'un Yeni Modeli T10F, Adana'da Sergilendi

Togg'un Yeni Modeli T10F, Adana'da Sergilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T10F, Adana'daki deneyim merkezinde sergilendi. Ziyaretçiler aracı yakından inceleme fırsatı buldu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T10F, Adana'daki deneyim merkezinde sergilendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan deneyim merkezine gelenler, Togg'un yeni modeli T10F'ye ilgi gösterdi.

Merkezi ziyaret edenler aracı yakından inceleme şansı buldu.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı

Bomba itiraf! Tek bir maçla Fenerbahçe'yi kafasından böyle silmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.