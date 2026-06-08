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TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı

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Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, TOBB Nefes Kredisi'nin 8 Haziran itibarıyla yeniden uygulamaya alındığını duyurdu. Kredi kapsamında KOBİ’lere azami 3 milyon lira, 48 ay vade ve uygun faiz oranlarıyla finansman sağlanacak.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Tobb Nefes Kredisi'nin 8 Haziran itibarıyla yeniden uygulamaya alındığını bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, üyelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi kapsamında başvuruların kabul edilmeye başlandığını belirtti.

Krediye başvurmak isteyen üyelerin, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasından ücretsiz olarak temin edecekleri faaliyet belgesiyle birlikte anlaşmalı banka şubelerine müracaat edebileceğini aktaran Günay, süreçte TOBB ve odaların herhangi bir onay veya referans mekanizmasında yer almayacağını ifade etti.

Günay, kredi kapsamında KOBİ tanımına uyan işletmelere, tahsis edilen limitler ve risk durumuna göre azami 3 milyon lira finansman sağlanacağını kaydetti.

Kredinin 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil en fazla 48 ay vadeli olarak kullandırılacağını belirten Günay, 24 aya kadar vadeli kredilerde yüzde 36, 24 ay ve üzeri vadeli kredilerde ise yüzde 34 faiz oranı uygulanacağını bildirdi.

Kredi başvurularının Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla yapılabileceğini ifade eden Günay, kredi kullanımında 7 bin 500 lira başvuru ücreti, binde 5 banka komisyonu ve yüzde 1,5 kefalet komisyonu uygulanacağını kaydetti.

Günay, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda maddi teminat talep edilebileceğini, bunun dışındaki başvurularda herhangi bir teminat istenmeyeceğini belirtti.

TOBB Nefes Kredisi'nin işletmelerin finansmana erişimini desteklemeyi amaçladığını aktaran Günay, uygulamanın iş dünyasına katkı sağlamasını temenni etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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